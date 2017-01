Direction du Parti conservateur: Kevin O’Leary mis au défi

OTTAWA | Un candidat à la direction du Parti conservateur met au défi l’homme d’affaires unilingue Kevin O’Leary de se lancer dans la course à temps pour participer au seul débat qui se déroulera entièrement en français, le 17 janvier prochain, à Québec.

«Si Kevin veut poser sa candidature, le moment est venu de se brancher, a déclaré le député de la Saskatchewan Andrew Scheer, mardi. Il ne doit pas retarder une telle décision afin d’éviter le débat en français.»

Depuis plusieurs mois, Kevin O’Leary, dont le profil ressemble à celui de Donald Trump, entretient le mystère sur sa potentielle candidature. Il semble toutefois de plus en plus enclin à vouloir participer à la course à la succession de Stephen Harper à la tête du Parti conservateur du Canada.

M. Scheer croit qu’il est «évident» que l’ancien dragon de l’émission «Dragon’s Den» de CBC se lancera bientôt dans l'arène. Il soutient aussi que M. O’Leary a «une obligation envers tous les conservateurs francophones, soit de participer au débat en français», insiste le député Scheer, dont la qualité du français est passable.

Né à Montréal, Kevin O'Leary a déclaré par le passé qu’il n’a aucune intention d’apprendre le français, et ce, même s’il décidait de se lancer en politique.

Celui qui est issu du milieu de la finance a expliqué, à maintes reprises, qu’il importe d’abord et avant tout de maîtriser une seule langue pour diriger le pays: celle de l’économie.

Or, le bilinguisme du prochain chef est considéré comme un ingrédient essentiel dans les rangs conservateurs, même si la majorité des candidats en lice ne maîtrise pas le français.

« Le Québec est la seule province où le Parti conservateur a fait des gains lors de la dernière élection, note Andrew Scheer. [Le débat de Québec] est une occasion sans précédent de consolider nos appuis dans cette province.»

Kevin O’Leary a récemment signalé qu’il attend le retrait de certains candidats avant d’entrer dans la course à treize, qui compte notamment les Québécois Maxime Bernier et Steven Blaney.