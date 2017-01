BERGERON, Noëlla



Au CHSLD Côté Jardins, Québec, le 21 décembre 2016, à l'âge de 82 ans 11 mois, est décédée dame Noëlla Bergeron, épouse de monsieur Clément Lavoie. Née à St-Hilarion, le 3 janvier 1934, elle était la fille de feu dame Marie-Anne Martel et de feu monsieur Jean-Charles Bergeron. Elle demeurait à Québec., où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de midi. Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Clément, madame Bergeron laisse dans le deuil ses fils: Michel, Stéphane (Marie-Claude Cauchon); ses petits-enfants: Olivia, Philippe, Cédrick; ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs: Paquerette (feu Carol Vaillancourt), Lucette (Gaétan Dallaire), Thérèse Lévesque (feu Marius), Anne-Marie Bouchard (feu Maurice); tous les membres de la famille Lavoie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Noëlla était également la sœur de: Fernand (Antoinette Tremblay), Marguerite (Léger Audet), Pierrette (Paul Gagné), Paul (Carmen Roberge), tous décédés. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Côté Jardins pour leur très grande attention et l'excellence de la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : 418-527-4294. Les funérailles sont sous la direction de