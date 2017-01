MOISAN-LESSARD, Madeleine



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 27 décembre 2016, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Madeleine Lessard, épouse de feu monsieur Alfred Moisan, fille de feu madame Yvonne Bolduc et de feu monsieur Émile Lessard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mercredi 4 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le jeudi 5 janvier 2017 de 11h30 à 13h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Lency) et Manon; ses petits-enfants: Mathieu (Ann), Marie-Claude (David), Alexandra (Marc-André); son arrière-petit-fils Léo; ainsi que sa famille élargie: Régent (Suzanne), feu Daniel (France), Gaétan (Karolyn), Serge (Carole), Marc, Sylvie, Joscelyn (Lise) et leurs enfants; les belles-sœurs de la famille Moisan : Irène (feu Wilfrid Giguère), Aline (Arthur Latulippe), Georgette (feu Camil Moisan) et Nicole (feu Lauréat Latulippe); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les parents et amis ainsi que le personnel des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg pour tout l'amour manifesté dans les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du centre d'hébergement de Charlesbourg Téléphone : 418 628-0456, et à la Fondation cancer du sein du Québec Téléphone : 877 990-7171 Site web : www.rubanrose.org. Des formulaires seront disponibles sur place.