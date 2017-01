Employés de garage: des retraités verront leurs prestations de retraite réduites

SAGUENAY – Le conflit de travail des employés de garage qui a pris fin il y a un an risque maintenant d'appauvrir de nombreux retraités. TVA Nouvelles a appris que certains d'entre eux verront leur régime de retraite amputé du quart à compter de cette année.

Ils ont l'impression d'avoir été floués. «Avoir su, j'aurais retiré mon montant quand j'ai pris ma retraite et j'aurais placé moi-même mon argent. Je n'aurais rien perdu aujourd'hui», a affirmé Michel Girard, un mécanicien retraité depuis maintenant 10 ans.

Cinq jours avant Noël, il a appris que son régime de retraite serait amputé de 23 %, de quoi le mettre en colère.

«S'ils ont fait un conflit d'innocent, ce n'est pas à moi à payer. Si tu me volais 5 % à 10 %, ça ne me dérange pas, mais 23 %, je trouve ça cher», s’insurge le retraité de 69 ans.

Plusieurs retraités touchés

Une quarantaine de retraités des trois garages regroupant les syndiqués qui ont récemment quitté la CSD pour joindre les rangs de la FTQ ont participé à l'assemblée du 20 décembre dernier.

Le changement d'allégeance syndicale a eu un impact sur la solvabilité du régime de retraite, mais ce point n'est pas bien compris par les retraités, qui font le lien direct avec le lock-out.

«On écoute le syndicat. On est tous en maudit et on ne fait rien», a dit Michel Girard.

De son côté, le président du syndicat des employés de garage affiliés à la CSD confirme que ces modifications étaient obligatoires.

L'organisation n'a fait qu'appliquer la loi 34 sur les régimes complémentaires de retraite. «Vu qu'ils ont décidé de changer d'allégeance syndicale, on est obligé de leur donner ce que le régime de retraite leur doit, selon la solvabilité du fonds qui est de 77 %. Dans un an, on va peut-être être à 85 % ou 90 %, on ne le sait pas, mais c'est comme ça», a indiqué Gaétan Tremblay.

Rappelons que les travailleurs d'Alma Toyota, de Rocoto Toyota et de LG Automobiles ont choisi de quitter la CSD pour ne pas avoir à rembourser la dette contractée pendant le conflit, sans penser au fonds de pension.