Encore et toujours l’hécatombe

Le lundi noir est mort, vive le dimanche noir! Peu importe la journée, la fin de la saison dans la NFL est venue avec son inévitable vague de départs parmi la confrérie des entraîneurs en chef.

Au moment d’écrire ces lignes, six postes sont ouverts à Los Angeles, Jacksonville, Buffalo, Denver, San Diego et San Francisco.

Et contrairement aux années précédentes où certains candidats de premier plan semblaient faire saliver différentes organisations, il y a peu de noms qui font l’unanimité cette fois-ci. Les coordonnateurs offensifs Kyle Shanahan (Falcons) et Josh McDaniels (Patriots) seront les plus convoités. Shanahan se laissera sans doute convaincre, mais McDaniels a déjà laissé entendre que pour reprendre le boulot d’entraîneur-chef, la situation devrait être parfaite.

Dans les rangs universitaires, les principales têtes recherchées, comme Nick Saban (Alabama) ou David Shaw (Stanford), ont déjà fait connaître leur manque d’intérêt.

QUELQUES SURPRISES

Les plus grosses surprises sont venues de Denver et San Francisco.

Avant le week-end, personne ne prévoyait le départ à la retraite de Gary Kubiak, mais ses ennuis de santé ont eu raison de sa passion. La situation à Denver devient très intéressante avec de jeunes quarts-arrières à développer et une défensive mordante. L’organisation est stable et il s’agit clairement d’un poste de choix. Il sera intéressant de voir si le respectable gourou défensif, Wade Phillips, demeurera à bord.

L’autre surprise majeure, malgré le piètre rendement de l’équipe, est venue des 49ers, qui changent de régime pour une troisième saison d’affilée! L’organisation semble dans un fouillis total. La destination est attrayante pour la ville et l’état-major n’aura d’autre choix que de se montrer patient à l’égard du nouveau venu. Mais autant en terme d’alignement que de culture, on repart à zéro.

VICTIMES PRÉVISIBLES

Dans le cas des Chargers, on ne peut parler de surprise vu la fiche de 9-23 des Chargers depuis deux ans. Il faut dire que Mike McCoy devait composer avec un potentiel déménagement à Los Angeles et un alignement était criblé de blessures.

Mais qui sera tenté par le défi d’aller diriger une équipe qui jouera les seconds violons à Los Angeles, dans un stade de 27 000 places à Carson, pendant deux ans? Cependant, il y a d’excellents morceaux en place, quoi qu’en dise la fiche de l’équipe.

Justement, ailleurs à Los Angeles, les Rams devront trouver le génie offensif capable d’allumer une attaque plus morte que morte, dirigée par le jeune Jared Goff, qui connaît des premiers pas difficiles. La rumeur envoie Sean Payton, des Saints, qui a pourtant signé une riche prolongation de contrat en mars dernier.

Pour ce qui est des Jaguars et des Bills, la situation demeure délicate puisque d’énormes points d’interrogation demeurent bien en place au poste de quart-arrière. Pour bien des entraîneurs, c’est un frein.