Ford annule un investissement au Mexique et injecte 700 M$ aux États-Unis

Une nouvelle usine Ford qui devait être construite au Mexique ne verra finalement jamais le jour. Cela permettra à Ford d’investir 700 M$ US dans son usine déjà existante de Flat Rock, au Michigan.

C’est ce qu’a confirmé le PDG de la marque américaine, Mark Fields, dans une entrevue accordée à CNN. L’usine mexicaine abandonnée représentait un investissement potentiel de 1,6 G$ US pour Ford. Elle devait accueillir la production de la Focus. La Focus sera bel et bien construite au Mexique d’ici quelques années, mais dans une installation déjà existante.

À lire aussi: Ford construira toutes ses petites voitures au Mexique

À Flat Rock, les investissements serviront à préparer l’usine à la construction de futurs véhicules électriques et autonomes. On parle de la création de 700 emplois américains.

L’effet Donald Trump?

Difficile de ne pas faire de lien entre cette décision de Ford et l’arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis.

Sans dire que Trump a eu une influence directe sur cette décision, Mark Fields a admis avoir eu des discussions avec le vice-président élu Mike Pence.

«Nous n’avons pas conclu d’accord avec le président élu», a-t-il affirmé à CNN. «Nous avons fait ce qui est bon pour nos affaires, avant toute chose», a encore affirmé le PDG, justifiant ce changement de cap par «un environnement plus positif pour l’industrie manufacturière et l’investissement» aux États-Unis.

Donald Trump ne s’est d’ailleurs pas gêné pour partager la nouvelle sur Twitter, lui qui compte plus de 18 millions d’abonnés.

Instead of driving jobs and wealth away, AMERICA will become the world's great magnet for INNOVATION & JOB CREATION.https://t.co/siXrptsOrt