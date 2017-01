Futur premier de classe?

Les Suisses ont quitté le Mondial junior bredouille, mais Nico Hischier a laissé une très belle carte de visite au passage.

En seulement cinq rencontres, le joueur de centre a su prouver l’étendue de son talent par sa vision du jeu, son contrôle de la rondelle et sa présence sur la patinoire. À certains moments, il semblait être partout sur la patinoire.

Nous avons donc profité de l’affrontement entre la Suisse et les États-Unis, lundi au Centre Air Canada, pour sonder deux recruteurs de la LNH. Ils ont accepté de donner leur avis sous le couvert de l’anonymat.

«Hischier a définitivement gagné plusieurs points pendant le Mondial junior, a souligné le premier recruteur, dont l’équipe évolue dans l’Association de l’Est. Il va être sélectionné parmi les cinq premiers, ça ne fait plus aucun doute.

«Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, a ajouté le deuxième. Ça dépend de la première équipe à parler ainsi que ses besoins. Mais si Hischier maintient le rythme et qu’il a le profil recherché, je ne serais pas surpris qu’il soit le premier à monter sur le podium.»

Toujours d’un calme glacial, Hischier est au courant que les regards sont désormais tournés vers lui. Mais en aucun temps après la défaite des siens contre les Américains il n’a laissé transparaître ses émotions.

«Je suis content de mon tournoi, mais ce n’est pas le résultat que je voulais en tant qu’équipe, a mentionné lundi soir Hischier, qui a complété le tournoi avec sept points. C’est une belle expérience et j’ai eu l’occasion d’affronter d’excellents joueurs au cours de la dernière semaine.»

D’une maturité déconcertante, le patineur de 17 ans préfère faire la sourde d’oreille lorsqu’il entend les mots «repêchage» et «Hischier» dans la même phrase.

Hischier s’est d’ailleurs rapidement adapté au style de jeu nord-américain. En 31 rencontres avec les Mooseheads dans la LHJMQ, il compte déjà 48 points, dont 23 buts. Et pas question de ralentir.

«Je veux améliorer toutes les facettes de mon jeu. J’aimerais prendre de la masse musculaire et m’imposer plus physiquement», a lancé le patineur de 6 pi et 174 lb.