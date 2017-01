Incendie du nouvel an dans Charlesbourg: la police de Québec en pleine enquête

Des enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) recherchent actuellement les causes de l’incendie majeur ayant causé l’évacuation de 32 logements dans Charlesbourg samedi dernier.

Pour l’instant, la thèse de l’incendie criminel n’est pas écartée dans le processus, indique l’agent aux communications du SPVQ, Étienne Doyon. Celui-ci souligne que l’unité des crimes majeurs participera même à l’investigation.



«Quand on se retrouve devant des incendies où il y a danger pour la vie de quelqu’un, cette unité-là est envoyée automatiquement», a-t-il expliqué, soulignant que le nombre d’enquêteurs sur place dépendra du travail à effectuer et du nombre de témoins à rencontrer.



Le Commissariat des incendies de Québec est également sur place et collaborera avec les corps policiers. «À partir du moment où notre commissaire-enquêteur a un doute, il doit coopérer avec les corps policiers», a d’ailleurs assuré la porte-parole du Service de protection contre l’incendie (SPCI) de Québec, Sandra Dion.



La suite des choses



Évacués par les pompiers samedi soir, les centaines de résidents ont été pris en charge par la Croix-Rouge de Québec. En collaboration avec le Réseau de transport de la Capitale (RTC), ils ont ensuite été transportés vers des centres de prise en charge de la région. On ignore quand ils pourront réintégrer leurs domiciles.



L’origine de l’incendie proviendrait de la partie inférieure du bâtiment, selon Sandra Dion, même si le signalement citoyen de base traitait plutôt de fumée aux stades supérieurs. «En arrivant, les pompiers ont en fait découvert que le feu prenait origine au sous-sol, mais qu’il s’était propagé dans les murs pour monter sur tous les étages», a-t-elle spécifié.



Près de soixante pompiers ont été déployés à Charlesbourg samedi dernier, ce qui représente un évènement d’envergure pour le SPCI, considérant le fait que les coûts matériels du sinistre s’élèvent à près de 300 000 $.



L’enquête suivra son cours pour quelques jours encore avant que les enquêteurs ne tirent leurs conclusions officielles quant à la cause derrière le feu. S'il y avait une intention criminelle, des accusations pourraient être portées devant la justice.