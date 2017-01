Jamais sans son Journal

Lire Le Journal de Québec avec un café est un rituel incontournable pour Guy Bélanger, de Québec, qui est abonné à la version papier depuis 38 ans!

D’après nos dossiers, M. Bélanger détient le titre de l’abonné le plus fidèle et l’on pourrait ajouter aussi, celui de l’abonné le plus mordu.

Depuis quatre décennies, un camelot lui livre chaque jour une nouvelle édition papier. Pour mieux le connaître, Le Journal est allé à sa rencontre.

Retraité du secteur de l’éducation où il a fait carrière comme gestionnaire, notre fidèle abonné est un fervent amateur de hockey. Pas surprenant qu’il commence sa lecture par la fin.

Avec son intarissable soif d’apprendre, M. Bélanger, diplômé en sciences de l’administration de l’Université Laval, a passé 19 ans sur les bancs d’école, le soir, pour se perfectionner. «Si tu n’apprends plus, tu ne vis plus», dit le principal intéressé.

À la loupe

Tout le contenu du Journal, de A à Z, passe sous la loupe. «Ce que j’aime moins, c’est tout ce qui touche la politique. Je trouve que le monde est trop critiqueux.»

Des reportages sur l’actualité au courrier du cœur de Louise Deschâtelets, rien n’échappe à son attention. Pas même la chronique nécrologique.

«Je me lève à 5 h 30m, et le camelot arrive pas longtemps après. La première chose que je fais, c’est m’asseoir pour lire mon journal. C’est une habitude. Je regarde les titres à la une, mais je commence à le lire par la dernière page pour voir si la description des matchs de hockey correspond à ce que j’ai vu la veille à la télévision», raconte M. Bélanger qui arbore fièrement une bague des Nordiques.

Si par malheur, il ne reçoit pas son journal à temps, la journée va de travers.

«C’est comme manquer de cigarettes ou de café. Pour moi, c’est sacré!» a ajouté celui qui paie son camelot à la semaine.

Changements technologiques

Malgré son attachement pour la version papier, M. Bélanger est bien conscient des changements technologiques qui l’entourent. «Le monde va dix fois plus vite qu’avant. Mes petits-enfants m’appellent le dinosaure, mais moi, je ne suis pas tablette. Ça va tellement vite aujourd’hui que c’est dangereux.»

Personne ne peut prédire de quoi sera fait l’univers des journaux dans le futur, mais une chose est sûre: tant que Le Journal de Québec sera imprimé, M. Bélanger cueillera le fruit du travail de dizaines d’artisans à sa porte chaque matin.

Ses événements marquants dans l’actualité

1979: Écrasement d’un avion de Québecair à l’aéroport Jean-Lesage

Écrasement d’un avion de Québecair à l’aéroport Jean-Lesage 1984: Fusillade à l’hôtel du Parlement

Fusillade à l’hôtel du Parlement 1997: Tragédie des Éboulements

ÉCRIVEZ-NOUS!

Vous avez une histoire à nous raconter en lien avec Le Journal ? Contactez-nous !

Par courriel :

MonJournalA50ans@quebecormedia.com



À notre adresse :

Mon Journal a 50 ans

Le Journal de Québec

450, avenue Béchard

Québec (Qc)

G1M 2E9