Janet Jackson a accouché

Ça y est! Janet Jackson est désormais mère.

La femme de 50 ans a mit au monde ce mardi son premier fils, Eissa Al Mana, avec son mari Wissam Al Mana.

Dans un communiqué de presse émis par les représentants de la chanteuse au People magazine, on apprend que l’accouchement s’est déroulé sans anicroche et dans le calme. Janet et toute sa petite famille se portent bien.

A message from Janet...https://t.co/KrzYZ4eyvD — Janet Jackson (@JanetJackson) April 6, 2016

Jackson et Al Mana se sont mariés en 2012. Jackson avait choisi de reporter sa tournée au printemps dernier lorsqu’elle avait appris qu’elle était enceinte pour la première fois.