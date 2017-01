«LA» décision 2016 de Marc Bergevin

Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, a pris plusieurs bonnes décisions en 2016, mais sa meilleure fut probablement de garder en poste l’entraîneur-chef, Michel Therrien.

Therrien en a pris pour son rhume dans la deuxième moitié de la saison 2015-2016. Plusieurs le blâmaient et Bergevin a même dû rencontrer la presse le 21 janvier pour défendre son entraîneur au beau milieu de la désastreuse léthargie du Canadien, alors privé de son pilier, Carey Price.

Après la saison écourtée, Bergevin a confirmé que Therrien serait de retour derrière le banc pour la saison 2016-2017, mais certains ne donnaient pas cher de sa peau. Aujourd’hui, on doit reconnaître que Bergevin a pris la bonne décision.

À mon avis, Therrien fait partie des meilleurs de sa profession et je crois qu’il faut l’inclure dans la course au trophée Jack Adams remis au meilleur entraîneur. J’avoue toutefois qu’il faut donner une longueur d’avance à John Tortorella, des Blues Jackets de Columbus, et à Bruce Boudreau, du Wild du Minnesota.

Ce que le Canadien fait présentement est impressionnant et une grosse partie du crédit revient à Therrien. Non seulement le Canadien occupe le premier rang de la division Atlantique, mais malgré les nombreuses blessures, le Tricolore réussit à ramasser des points contre les meilleures équipes la ligue comme les Blue Jackets et les Penguins.

On a vu, samedi à Pittsburgh que les Penguins avaient plus de talent, mais que le Canadien avait du caractère.

Amasser des points même si Tomas Plekanec, Brendan Gallagher et Carey Price ne sont pas à leur mieux ces jours-ci, en dit long sur l’excellent travail de Therrien. Michel a le don de faire produire ses joueurs de profondeur. Des gars comme Paul Byron et Philip Danault impressionnent.

Therrien est le 4e entraîneur dans l’histoire du Canadien pour le plus grand nombre de victoires derrière Toe Blake, Dick Irvin et Scotty Bowman. Il ne lui manque que trois victoires pour atteindre le cap des 400 et sept parties pour atteindre le plateau des 800 matchs en carrière. Pour durer aussi longtemps dans la LNH, il faut être plus que compétent.

Lorsqu’une équipe éprouve des difficultés, on blâme souvent l’entraîneur ou encore le gardien de but, mais lorsqu’une équipe réussit, on donne habituellement tout le crédit aux joueurs. Dans le cas du Canadien, il faut souligner la contribution de Therrien.

Les difficultés de Price

En début de saison, Carey Price n’accordait qu’un ou deux buts par match. Ces jours-ci ça ressemble plus à trois ou quatre buts par match. Price se fait parfois battre par des tirs directs, sans que sa vue ne soit voilée. On ne voyait pas ça en début de saison. Il n’est pas dans sa zone habituelle et il ne suit pas la rondelle aussi bien. Il réussit à faire des arrêts clés au bon moment, mais il ne joue pas comme un gagnant du trophée Vézina présentement. Il accorde souvent le but de trop.

Les équipes ont aussi noté qu’elles pouvaient le battre du côté rapproché et dans la partie supérieure. Je crois que ce n’est qu’une question de temps avant que Price ne retrouve son rythme, mais la bonne nouvelle est qu’Al Montoya a renoué avec la victoire, vendredi en Floride contre son ancienne équipe. Ça va être bon pour sa confiance. L’arrêt plongeon qu’il a réussi contre Aaron Ekblad était extraordinaire. Il a bien fait dans l’ensemble et il mérite le nouveau contrat de deux ans que lui a accordé le Canadien.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

