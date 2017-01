La fille de Carrie Fisher brise le silence en publiant un hommage touchant

Une semaine s’est écoulée depuis le décès de l’actrice, romancière et scénariste Carrie Fisher.

Depuis, beaucoup ont réagi sur les réseaux sociaux en se remémorant avec nostalgie le mythique rôle qu’elle a joué dans la série de films Star Wars.

C’est tout récemment que sa fille, Billie Lourd, a brisé le silence sur son compte Instagram:

❤👩‍👩‍👧❤ Receiving all of your prayers and kind words over the past week has given me strength during a time I thought strength could not exist. There are no words to express how much I will miss my Abadaba and my one and only Momby. Your love and support means the world to me. Une photo publiée par Billie Lourd (@praisethelourd) le 2 Janv. 2017 à 10h09 PST

«Recevoir toutes vos prières et vos bons mots depuis une semaine m’a donné la force dont j’avais besoin pour passer à travers cette épreuve, alors que je croyais que la force ne pouvait pas exister. Il n’y a pas de mots pour exprimer à quel point ma Abadaba va me manquer et ma seule et unique Momby. Votre amour et votre appui comptent plus que tout pour moi.»

Rappelons que la mère de Carrie Fisher, Debbie Reynolds, est décédée le 28 décembre 2016, soit un jour après sa fille. Elle était âgée de 84 ans.

Le beau-père de Billie Lourd, Bruce Bozzi, a lui aussi publié un message touchant sur son compte Instagram, mais cette fois-ci à l’attention de sa belle-fille:

«C’est un honneur d’être ton beau-père. Cette journée-là, à ta remise de diplôme, nous avions eu tellement de plaisir! Ta mère et moi n’arrêtions pas de rire, elle n’en ratait pas une. [...] Ta grand-mère était la plus aimante et gentille avec notre douce Ava. Comme Carrie m’a déjà dit: “Je suis une bonne belle-mère”, je te promets que je vais toujours être un bon beau-père et la force de ces deux femmes vibre tellement en toi. J’ai été assez chanceux pour en être témoin pendant 10 ans et il y aura plusieurs autres décennies à venir... Le paradis vient de devenir beaucoup plus amusant. Je t’aime.»