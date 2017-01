La programmation de Coachella 2017 est annoncée et elle est hallucinante

L’attente en aura valu la peine. La programmation 2017 du festival Coachella vient d’être dévoilée!

Ayant lieu sur deux week-ends, les 14-15-16 avril et les 21-22-23 avril, Coachella accueille chaque année des milliers de personnes de partout qui sont amateurs de musique actuelle. Dans le décor enchanteur de la Californie, normal qu'il soit si populaire.

Si vous évader pour une escapade fait partie de vos résolutions 2017, cet événement pourrait bien être votre chance!

Cette année, on pourra y retrouver des artistes comme Beyoncé, Kendrick Lamar, Kaytranada, Travis Scott, Lorde, Radiohead et bien plus (voir la programmation ci-dessous).

Pour plus de détails sur les billets et le festival, rendez-vous sur le site web de Coachella.

Et pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend...

Something beautiful 📷: @willnichols Une photo publiée par Coachella (@coachella) le 24 Avril 2016 à 17h26 PDT

Found love 🍦 Day 3 by @willnichols Une photo publiée par Coachella (@coachella) le 24 Avril 2016 à 13h26 PDT

Day 2 by @scott_kranz Une photo publiée par Coachella (@coachella) le 23 Avril 2016 à 12h05 PDT

Light it up 📷: @erubes1 Une photo publiée par Coachella (@coachella) le 17 Avril 2016 à 19h50 PDT