La Turquie des attentats

Plus personne ne s’étonne des attentats islamistes. L’État islamique, qui a revendiqué celui du jour de l’An à Istanbul, est fidèle à ses pratiques barbares et inhumaines.

Le récent attentat est cependant révélateur des changements d’alliance de la Turquie. De tels attentats pourraient malheureusement se multiplier en Turquie.

Pourquoi la Turquie est-elle la cible des islamistes ?

Il faut s’attendre à ce que l’État islamique frappe de plus en plus la Turquie parce que le gouvernement turc a cessé de le soutenir. Auparavant, la Turquie fermait les yeux sur les trafics de toutes sortes qui alimentaient l’État islamique. La frontière turque avec la Syrie ou l’Irak était poreuse. La famille du président turc, Recep Tayyip Erdogan, est même très sérieusement soupçonnée d’avoir organisé les trafics de pétrole et d’armement avec l’État islamique. Le gouvernement turc a progressivement cessé de soutenir l’État islamique quand celui-ci est devenu trop fort et au moment où les médias occidentaux ont commencé à dénoncer ce soutien.

Qu’est-ce qui a fait changer la Turquie de stratégie ?

Jusqu’à récemment, la Turquie appliquait au sud de sa frontière la bonne vieille politique du «diviser pour régner». Elle entretenait le chaos en Syrie et en Irak, entre autres pour éviter la formation d’un État kurde, mais aussi pour affaiblir des pays rivaux. Deux problèmes majeurs ont fait basculer la stratégie de la Turquie. En premier lieu, il est apparu de plus en plus clairement que les Russes et Bachar al-Assad étaient en train de gagner la guerre contre l’État islamique ainsi que contre les islamistes de l’opposition armés par les Américains. Or, les dirigeants turcs ne veulent pas d’une paix décidée par les Russes. Une telle paix risquerait de renforcer les positions des Kurdes. Deuxièmement, le Brexit, ainsi que la crise migratoire, fragilisent l’Europe. Le rêve de la Turquie de rejoindre l’Union européenne en devient pratiquement irréalisable. Par conséquent, le gouvernement turc n’a plus autant avantage à défendre les intérêts des Européens. Dans ce nouveau contexte, il ne restait plus à la Turquie qu’à joindre le camp du futur vainqueur, avant qu’il ne soit trop tard.

La Turquie pourrait-elle changer encore de camp ?

La Turquie fait toujours partie de l’OTAN. Son alliance avec la Russie aurait pu la mener à une confrontation avec les États-Unis, mais la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles a éloigné cette éventualité.

Les attentats islamistes en Turquie vont-ils se poursuivre ?

Il serait étonnant qu’ils ne se poursuivent pas. La proximité du territoire de l’État islamique et la défaite appréhendée de ce dernier risquent de faire fuir en Turquie un grand nombre de ses combattants. De plus, le gouvernement turc a encouragé l’islamisation de la Turquie et les trafics avec l’État islamiste. Les réseaux turcs affiliés à l’État islamique pourraient donc être très étendus.