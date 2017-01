La Turquie pleure ses morts

Deux jours après l’attentat de la nuit du Nouvel An à Istanbul en Turquie qui a fait 39 morts et 65 blessés, la police tente toujours d’identifier le tireur en cavale.

La police turque a désormais en main les empreintes digitales et une description physique du tireur, a déclaré hier le vice-premier ministre turc Numan Kurtulmus. Il promet d’identifier rapidement le terroriste, dont le portrait est maintenant diffusé. Des milliers de policiers sont à ses trousses.

Il a empoigné une arme longue du coffre, avec laquelle il a froidement tué un policier et un civil à la porte du Reina.

Des médias turcs ont rapporté que le tireur portait une tuque de père Noël et aurait changé de vêtements. Le premier ministre turc Binali Yildirim a nié ce détail, tout en ajoutant que l’assaillant «a profité du chaos pour s’enfuir».

Le Groupe armé État islamique (EI) prétend avoir commandé l’attaque. Dans un communiqué publié en mi-journée dimanche et traduit par le réseau Al-Jazeera, le tireur est qualifié de «soldat héroïque du Califat», et le club Reina «la plus célèbre des clubs où les chrétiens célèbrent leur fête apostate».