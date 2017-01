Le grand déverrouillage d’Autopilot limité à 1000 clients

Plus tôt cet automne, le PDG Elon Musk avait promis que la nouvelle mouture d’Autopilot 8.1 – également appelée Autopilot Enhanced – allait être déployée vers la mi-décembre. La réalisation de cette promesse a pris plus de temps que prévu, en fait, elle a été annoncée tout juste pour la fin d’année ou pour la nouvelle année. Mais pas pour tous les propriétaires de Tesla.

Seulement 1000 d’entre eux vont pouvoir l’activer pour se déplacer sans toucher aux commandes. Dans un tweet, Elon Musk écrit qu’il veut « vérifier en premier lieu qu’il n’y a pas de problèmes pour ensuite télécharger le reste à la flotte la semaine prochaine ».

Cette distribution limitée d’Autopilot version HW2 (pour Hardware 2) sur les Model S et Model X fait référence aux véhicules produits après octobre 2016 qui sont dotés des nouveaux équipements du système autonome Autopilot : radar, caméras, capteurs ultrasons, système informatique plus puissant, etc.

Malgré la puissance du système Autopilot et des avancées techniques sur tous les autres concurrents, les propriétaires de ces Tesla doivent quand même prendre place derrière le volant et être prêts à reprendre les commandes au moindre écart.

Réseau Supercharger illimité, Tesla donne un répit de deux semaines

On se rappelle, l’automne dernier, Tesla avait annoncé par la voix de son PDG que les recharges illimitées sur le réseau Supercharger pour les nouveaux propriétaires allaient prendre fin au 1er janvier.

Mais à cause d’un déluge de clients de dernière minute pour acheter une Model X ou Model S avant l’échéance, le constructeur leur donne un répit jusqu'au 15 janvier. Ceux-ci pourront se procurer leur voiture électrique de leur rêve tout en bénéficiant des recharges illimitées sur le réseau Supercharger. Après ce délai, les nouveaux propriétaires n’auront droit qu’à 400 kWh gratuits par année, l’équivalent de 1600 km.

Comme quoi, les choses gratuites ne durent pas éternellement.