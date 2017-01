Les Remparts affrontent des Huskies décimés

ROUYN-NORANDA - Que les attaquants des Remparts de Québec prennent note : mercredi et vendredi soir, la brigade défensive des Huskies de Rouyn-Noranda ne sera pas l’ombre d’elle-même.

Philippe Myers et Jérémy Lauzon s’activent actuellement sous les couleurs d’Équipe Canada Junior, pendant que Jacob Neveu s’affaire à réécrire l’encyclopédie médico-sportive depuis le camp d’entrainement. «Effectivement, il nous manque beaucoup de soldats. À la ligne bleue, non seulement doit-on se débrouiller sans l’appui de plusieurs vétérans, mais plusieurs défenseurs promus d’urgence (les PE) ont aussi reçu des blessures», déplore l’entraineur en chef des Huskies, Gilles Bouchard.

«Depuis le début de l’année, nous n’avons jamais été proches de voir notre véritable équipe sur la patinoire. Curieusement, l’an dernier jusqu’à Noël, nous avions été épargnés par les blessures.»

DE BONNES RÉSERVES

Le scénario n’est guère plus rose à l’avant où de grosses pointures brilleront par leur absence mercredi. Actif au championnat mondial junior, le Letton Martins Dzierkals reviendra sous peu en Abtibi. L’autre Européen des Huskies, Manuel Weiderer a reçu une blessure à son deuxième match à la suite de son transfert de Moncton.

Malgré tous ces écueils, les Huskies s’accrochent au somme de la division Ouest à l’aide d’une fiche de 21-10-1-5 (48 points).

«Ce n’est jamais facile de venir jouer à Rouyn-Noranda. Même s’ils comptent quelques blessés, les Huskies jouissent toujours d’une profondeur impressionnante à l’attaque», plaide l’entraineur en chef des Diables rouges, Philippe Boucher.

PAS DE RÉPIT

S’il ne manquera pas de boulot derrière le banc durant cette expédition abitibienne de quatre parties en cinq jours, Boucher ne chômera pas également dans ses fonctions de directeur général.

«Ce n’est pas facile de faire le job de dégé sur la route, mais nous trouverons le moyen d’être fonctionnels Christian (Vermette), Nicole (Bouchard) et moi», a émis Philippe Boucher

Si la LHJMQ a vécu un calme relatif au cours des derniers jours, le marché pourrait s’activer le 6 janvier au matin quand l’embâcle de Val-d’Or sautera.

EN BREF

Limité à six matchs depuis le début de la saison régulière, Igor Larionov accompagne ses coéquipiers sur la route pour la première fois...Evgeny Kiselev sera le gardien partant des Remparts, mercredi soir. «On commence avec Geno et on verra ensuite!», a mentionné Boucher père...L’attaquant Jonathan Bourcier, actuellement le 4e joueur de 20 ans des Remparts est toujours membre en règle de l’équipe, a rappelé le patron des opérations hockey des Québécois. «Comme ce fut le cas avec Aaron Dutra à l’automne!», a-t-il martelé à sa descente de l’autocar...Des chutes de neige, la pluie verglaçante et des conditions routières difficiles ont prolongé la randonnée entre Québec et Rouyn-Noranda au-delà de dix heures.