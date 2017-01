Championnat mondial de hockey junior: Denis Hainault se dit tout de même satisfait de la réponse du public

Les dirigeants du Championnat mondial de hockey junior ont poussé un soupir de soulagement lorsque la victoire de l’équipe canadienne a été confirmée lundi soir face aux Tchèques.

Déjà que les billets pour l’événement ne s’envolent pas comme de p’tits pains chauds, il n’aurait pas fallu que la puissante formation canadienne subisse l’élimination en ronde quart de finale.

L’attaque s’est réveillée à temps, notamment grâce à la production de Julien Gauthier et de Thomas Chabot. Les spectateurs ont même pu applaudir le brio d’un trio entièrement composé de joueurs de la LHJMQ!

Photo Martin Chevalier

Denis Hainault, le directeur de l’événement, prévoit une belle foule pour la demi-finale de mercredi soir entre le Canada et la Suède. Il prédit que les gradins du Centre Bell seront pratiquement remplis pour la finale de jeudi, surtout si la formation canadienne est du rendez-vous.

«On a déjà vendu plus de 12 000 billets pour la finale, a-t-il indiqué. C’est encourageant.»

Hainault aurait souhaité voir une foule d’environ 12 000 spectateurs lors du match entre les Canadiens et les Tchèques, mais ils n’étaient que 10 215 dans les gradins.

Des billets trop dispendieux

Le sujet du prix élevé des billets revient toujours sur le tapis. Pour la demi-finale Canada-Suède, il faut débourser entre 82$ et 202$. Le billet le moins cher pour la finale s’élève à 97 dollars!

Des ajustements de prix avaient pourtant été apportés à la suite de l’expérience d’il y a deux ans à Montréal, mais il est évident que ce ne fut pas suffisant puisqu’on enregistre une baisse importante de la moyenne d’assistance.

Plusieurs amateurs ont exprimé leur mécontentement au sujet du coût des billets sur les médias sociaux.

Tout de même mieux qu’en Europe

Hainault dit comprendre la situation. Le fait demeure que les villes canadiennes ayant accueilli l’événement ont toujours fait mieux que celles en Europe, sur le plan des assistances. Il n’y voit donc rien de désastreux.

«Un match de quart de finale qui attire plus de 10 000 spectateurs, c’est loin d’être mauvais, a raconté Hainault. Comme il n’est pas mauvais non plus d’avoir une moyenne d’assistance de 5 500 spectateurs aux matchs de la ronde préliminaire à Montréal. Il y a de quoi être satisfaits, même si on aurait aimé voir un peu plus de monde.

«À la fin, on pourra dire que le championnat mondial junior 2017 aura été un succès sur le plan de l’organisation, a affirmé Hainault. On a eu droit à plusieurs matchs enlevants, mettant en vedette les meilleurs jeunes hockeyeurs de la planète. Les amateurs ne doivent pas rater pareille occasion de les voir à l’oeuvre en demi-finale et en finale.»

Émerveillés par le Centre Bell

On a pu constater, lundi soir, que l’organisation est bien rodée. C’est un championnat organisé de façon professionnelle.

«Les joueurs sont emballés à l’idée de disputer des matchs dans de vastes amphithéâtres comme le Centre Bell et le Centre Air Canada», a souligné Hainault.

«Ce sont les ligues majeures et on les traite comme des pros. Les dirigeants des formations nationales n’ont que de bons mots au sujet de l’organisation du tournoi, même si ça ne manque pas de complexité.»