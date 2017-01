Pas de calme après la tempête sur la Côte-Nord

Un nouvel avertissement d’onde de tempête ramène l’inquiétude chez plusieurs riverains sur la Côte-Nord, qui ne sont pas encore remis de la tempête du 30 décembre.

Les gens de Sept-Îles et de Port-Cartier n’en reviennent toujours pas en constatant les dégâts. Tout le paysage maritime s’est transformé avec une grande marée, qui a entraîné des débordements jamais vus. On est encore à calculer les dommages sur plusieurs chalets, quelques résidences et des infrastructures touristiques. À Sept-Îles, la promenade du Vieux-Quai est fermée depuis samedi.

Aide aux sinistrés

Une vingtaine de maisons ont été évacuées à Sept-Îles et Port-Cartier. La plupart des familles sont retournées dans leurs résidences, mais certaines maisons devront être déménagées ou reconstruites plus loin de la mer.

De mauvaises informations fournies en appelant le 911 ont amplifié la détresse de la famille de Stéfan Marchand. «On s’est retrouvés coincés entre le fleuve déchaîné et la rue des Campeurs devenus un ruisseau transportant des débris. On nous a dit de rester dans la maison et d’attendre les pompiers, qui ne sont jamais venus», témoigne le père de trois enfants.

Stéfan Marchand comprend que les pompiers et les autorités civiles se sont retrouvés débordés. Il a apprécié les interventions sécurisantes de la Croix-Rouge qui a hébergé et nourri sa famille pendant l’évacuation.

Les citoyens de la rue place McCormick au centre-ville de Port-Cartier subissent l’érosion des berges depuis 15 ans. Pierre-André Lelièvre constate qu’il a perdu 13 pieds de terrain dans la tempête de vendredi.

«C’était encore une situation stressante! Nous avons une drôle d’organisation en sécurité. Nous avons eu la visite des pompiers et des policiers qui ont placé une banderole «danger», mais aucune nouvelle de la sécurité civile. J’ai contacté le centre de mesure d’urgence du gouvernement et personne ne me rappelle», affirme monsieur Lelièvre.

Pas d’aide aux villégiateurs

Plusieurs chalets, notamment dans le secteur Pointe-aux-Anglais à Port-Cartier, ont subi de lourds dommages. Le gouvernement du Québec a offert de l’aide aux sinistrés, mais le programme ne couvre pas les dommages pour des résidences secondaires.

«Il y a des gens qui ont perdu 35 pieds de terrain. Des roulottes de camping sont parties à la mer. Actuellement, il y a des chalets et des remises à moitié dans le vide. J’ai un chum qui a perdu deux roulottes presque neuves. L’assurance lui a répondu que c’est un Act of God», soutient une résidente du secteur Pentecôte, Sylvie Rodgers.