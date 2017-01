Quand la colère te ronge le corps et le cœur

Je traverse l’une des périodes les plus difficiles de ma vie. Mère de deux garçons de 7 et 5 ans, je suis en couple avec leur père depuis 10 ans. Cet homme qui jurait m’aimer à la folie, m’a appris fin novembre que c’était fini entre nous. Rendu à 45 ans il vient de croiser la route d’une jeune femme irrésistible de 24 ans. Autrement dit, le démon du midi l’a frappé de plein fouet comme un petit garçon.

Il a accepté de passer le temps des fêtes avec nous pour ne pas trop bousculer la vie des garçons, mais le jour de son grand départ approche. Je devrais être effondrée selon ma sœur qui a vécu pareil abandon il y a trois ans, mais ce n’est pas comme ça que je me sens. Je n’ai pas envie comme elle de me traîner à ses pieds pour le retenir. J’aurais plutôt envie de lui sauter à la gorge et de le frapper jusqu’à ce qu’il tombe par terre.

Je me suis retenue jusqu’à maintenant de passer de l’idée au geste dans l’espoir qu’il allait changer d’idée. Mais comme rien ne semble avoir d’effet sur lui, pas plus l’amour de ses garçons que ma patience dans les circonstances, je ne sais pas si je ne passerai pas à l’action. Qu’est-ce que j’ai à perdre après tout?

Je ne pensais jamais en arriver un jour à cette extrémité avec un homme que j’ai tant aimé et à qui j’ai tout donné. Et le comble, c’est que je viens de découvrir en consultant un avocat, que comme nous ne sommes pas mariés, il ne me doit rien sur le plan du patrimoine familial. Ses seules obligations consisteront à payer une pension pour les garçons. Et bien je peux vous assurer qu’elle va être salée la pension que je vais lui réclamer et en plus, il peut mettre une croix sur ses fils.

J’ai perdu 15 livres depuis qu’il m’a fait cette annonce, et en même temps, toute envie de me rendre au travail chaque matin et de voir mes amis. Alors ça, ça se paye.

Une qui n’a pas envie de se faire manger la laine sur le dos

La colère est certainement la pire des conseillères. Si j’étais vous je consulterais au plus vite pour modifier mon attitude afin de faciliter les choses au lieu de les envenimer comme vous semblez en voie de le faire. Je suis étonnée également que rien à part l’argent ne semble vous préoccuper dans cette séparation et ce n’est pas normal. Dans ce grand bouleversement, vos enfants vont avoir besoin de votre soutien, c’est pourquoi il est de la première importance de calmer la colère en vous pour ne pas les troubler encore plus, ni poser des gestes que vous regretteriez. Plus vous aborderez les choses avec pondération, meilleures seront vos chances de n’en pas sortir trop meurtrie.