Sergachev rentre au Centre Bell

Avec une moyenne de temps de jeu d’environ 18 minutes en cinq matchs, il compte un seul but à sa fiche sur 11 tirs et montre un différentiel de +3. «J’essaie de me concentrer sur les deux aspects de mon jeu. Je veux être tout aussi efficace en zone défensive qu’en zone offensive. Jusqu’à présent, je m’attarde à bien faire dans mon territoire et j’essaie de créer des chances sur la deuxième vague du jeu de puissance.»