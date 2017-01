Situation encore difficile sur les routes de la province

Autre tempête, autre soirée difficile sur les routes du Québec mardi soir alors que la neige parfois forte, la poudrerie et la chaussée glacée ont donné du fil à retordre aux automobilistes.



Sur le territoire de la ville de Québec, plusieurs collisions ou sorties de route ont été rapportées au SPVQ. «Au total, on parle de près d’une quarantaine d’accidents sur notre territoire depuis le début de la tempête en après-midi», explique le porte-parole Pierre Poirier, ajoutant en fin de soirée qu’aucun incident grave ne s’était produit.



Dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, la Surêté du Québec a aussi enregistré plusieurs sorties de routes en raison des conditions météo difficiles.



«Nous avons quelques sorties de route comme partout en province, mais aucune qui n’a fait de décès ou de blessés graves. Nous parlons plutôt de blessures mineures et de dégâts matériels seulement», indique la porte-parole Audrey-Ann Bilodeau.



Opération GRIFFE



La SQ avait décidé de lancer une opération GRIFFE mardi pour prévenir d’éventuelles sorties de route en sensibilisant les automobilistes aux comportements accidentogènes. Plusieurs patrouilleurs supplémentaires ont été déployés sur les routes de la Mauricie, de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.



Même si aucun incident majeur n’est survenu, la situation pourrait encore être compliquée pour le retour au travail de mercredi après le long congé des Fêtes. Plusieurs centimètres étaient toujours attendus au cours de la nuit et en matinée, si bien que la circulation pourrait se faire au ralenti à plusieurs endroits.