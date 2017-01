«Star Wars» et «Votez Bougon» s’illustrent au box-office québécois

Stars Wars et Votez Bougon font partie des grands gagnants du temps des fêtes au cinéma au Québec.

Après 3 semaines en salle, Rogue One : Une histoire de Star Wars frôle les 6 millions $ au box-office, selon les plus récents chiffres publiés par Cinéac. Le film de science-fiction trône toujours au sommet du palmarès des longs métrages ayant enregistré les plus importantes recettes. Le week-end dernier, Rogue One a amassé 657 179 $, portant son total à 5 917 179 $. Selon toute vraisemblance, le cap des 6 millions $ a été atteint depuis lundi.

L’offrande du réalisateur Gareth Edwards devance le film d’animation Chantez (version française de Sing), lequel a récolté 324 748 $ durant la fin de semaine. Le long métrage Passagers (Passengers) avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence a pour sa part recueilli 214 096 $ durant cette période, lui permettant d’atteindre 876 393 $ depuis sa sortie le 21 décembre.

Performance «encourageante» des Bougon

De son côté, Votez Bougon vient de franchir la barre du 1,5 million $ après 18 jours en salle, nous apprend Remstar. Au cours du dernier week-end, la comédie québécoise a empoché des recettes de 204 972 $, devant Assassin’ Creed. Le président d’Entract Films, Tim Ringuette, se dit très satisfait des résultats de Votez Bougon aux guichets, surtout dans une période aussi achalandée.

«Des films comme Passengers et Assassin’s Creed ont un budget de production de plus de 100 millions $US. C’est extrêmement encourageant pour le cinéma québécois en ce début d’année», souligne-t-il.

Votez Bougon devient officiellement le deuxième film québécois le plus fructueux de 2016, derrière la suite des 3 p’tits cochons, qui a enregistré des recettes de près de 3 millions $ l’été dernier. Le long métrage de Jean-François Pouliot, dans lequel Rémy Girard, Hélène Bourgeois-Leclerc, Louison Danis et Antoine Bertrand reprennent les rôles qu’ils ont tenus au petit écran au milieu des années 2000, a devancé 1:54 de Yan England, qui a terminé son séjour en salle avec un peu plus de 1 100 000 $ cet automne.

«On constate avec plaisir que les Bougon sont toujours présents dans le cœur des Québécois... Preuve que cette famille d’anarchistes vient toucher chez nous une corde très sensible», déclarent les producteurs du film, Fabienne Larouche et Michel Trudeau (Aetios).