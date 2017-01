Un appel à l'aide pour un répit de fin de vie

TROIS-RIVIÈRES – Claude Couillard Després est âgé de 58 ans et est atteint de plusieurs cancers, mais même s’il a travaillé toute sa vie, il n'a pas les moyens de se payer un endroit adapté à son état de santé.

«On a découvert un cancer du poumon, de l'intestin, du rectum et une tumeur au cerveau», explique Claude Couillard-Després.

M. Després prend plusieurs médicaments. Il a une partie du visage paralysé et a besoin de soins. Pour tenter de trouver un peu d’oxygène financier, il a lancé sa campagne de financement sur le site GoFundMe.

«Le but c'est d'avoir une meilleure existence de fin de vie. Je me sens un peu quêteux, mais je n'ai pas vraiment le choix», ajoute-t-il.

Il a habité quelques mois chez son fils unique, mais ça ne suffit plus.

Le père et le fils ont visité plusieurs résidences où les coûts sont trop élevés. Même l'option du CHSLD a été envisagée.

Claude souhaite amasser entre 10 000 et 25 000 $ pour l'aider à payer sa chambre et ses médicaments et que ses derniers mois de vie soient ainsi un peu plus confortables.