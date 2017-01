Un criminel «impulsif motivé par l’appât du gain»

Alors qu’il est encore en cavale, le passé du présumé meurtrier de Jonquière se précise à travers des documents obtenus auprès de la Commission des libérations conditionnelles.

Un mois et demi après le meurtre survenu en novembre dernier au centre-ville de Jonquière, le principal suspect, Marc-Étienne Côté, échappe toujours aux forces de l’ordre, mais des documents obtenus par Le Journal permettent aujourd’hui d’en savoir un peu plus sur celui qui fait partie de la liste des 10 criminels les plus recherchés du Québec.

Des rapports émanant de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) montrent que le parcours carcéral de celui qui est soupçonné d’avoir tué Israël Gauthier-Nepton lors d’une altercation survenue le matin du 20 novembre dernier est loin d’avoir été de tout repos.

Condamné en janvier 2007 à une peine de trois ans et sept mois de pénitencier pour introduction par effraction, séquestration et méfaits, le Jonquiérois de 36 ans a bénéficié à trois reprises d’une libération d’office qui a, chaque fois, été révoquée devant les comportements du délinquant qui a brisé ses engagements à chaque occasion.

«L’impulsivité, une mauvaise gestion de vos émotions, un sentiment de révolte face aux figures d’autorité, l’appât du gain facile et une conscience sociale élastique constituent les principaux facteurs contributifs de votre comportement criminel», écrivaient les commissaires chargés d’évaluer le détenu à plusieurs reprises entre 2008 et 2010.

Problèmes d'alcool

Marc-Étienne Côté a notamment contrevenu à plusieurs reprises à l’interdiction de consommer de l’alcool lors de ses périodes de libération, en plus de manquer ses vérifications de couvre-feu à maintes reprises.

Les commissaires indiquent que Côté «perd la tête» lorsqu’il consomme, et qu’une «partie importante» de ses délits ont été commis alors qu’il était saoul.

Soumis au programme de surveillance intensive après sa libération datant de juin 2009, il avait dû regagner le pénitencier après s’être présenté en état d’ébriété à sa maison de transition.

«Votre comportement s’approche de celui d’un délinquant prenant la chance de ne pas se faire prendre», avertissaient pourtant les commissaires dans une décision datée du 3 février 2010.

La CNLC note qu’il est issu d’une «famille dysfonctionnelle» dont le laxisme aurait contribué à ses problèmes de comportement. Son premier crime connu remonte à 1997 alors qu’il avait 16 ans.

Il avait été condamné pour des chefs d’agression armée, de voies de fait et de menaces envers un agent de la paix.

Entrée de drogue

Le comportement de Marc-Étienne Côté à l’intérieur des murs montre également un homme porté vers la violence, selon ce qui est décrit dans les rapports de la CNLC.

Son dossier révèle qu’il a accumulé une dizaine de manquements disciplinaires pour violence physique, notamment pour s’être battu avec un codétenu en avril 2007, à peine trois mois après son arrivée derrière les barreaux.

L’ex-prisonnier a aussi été pris en flagrant délit de tentative d’introduction de drogue en prison en mai 2009.

On peut lire que Côté a refusé de passer une radiographie pour déceler la drogue et qu’il a dû être placé en isolement, où il aurait uriné dans son cabaret de nourriture.

Outre sa peine fédérale, le Jonquiérois a également été condamné à cinq reprises à des peines provinciales.

Activement recherché

Suspecté du meurtre de Isaräel- Gauthier-Nepton en novembre dernier, Côté fait toujours l’objet d’intenses recherches.

Le suspect mesure 1,70 m, pèse 227 lb, a les cheveux bruns et il est toujours considéré comme étant armé et dangereux.

Toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Des victimes marquées à vie

Photo d’archives, Agence QMI

Deux personnes de 63 ans ont gardé des séquelles à vie à la suite de leur rencontre avec le fugitif il y a dix ans.

Avec un complice, Marc-Étienne Côté s’était introduit le 19 mars 2006 dans le domicile d’un trafiquant de cigarettes de Dolbeau-Mistassini en quête d’une supposée somme de 50 000 $.

Ne trouvant pas ce qu’ils cherchaient, les deux hommes se sont rendus au domicile de la tante du trafiquant afin d’exiger l’éventuel magot de 50 000 $.

C’est ainsi que le couple de sexagénaires a reçu la visite inopinée de Steeve Marquis et Marc-Étienne Côté. Ce dernier se «fessait» dans la main en entrant dans leur maison d’après les transcriptions de la preuve. Il aurait toutefois dit à ses victimes qu’il «n’attaquait pas les personnes âgées».

Peur de mourir

Comme Côté et son acolyte ne portaient pas de cagoules, les deux sexagénaires ont tout de même eu peur de mourir puisqu’ils avaient vu les visages de leurs agresseurs et que ceux-ci portaient aussi des gants blancs.

Lorsque les deux bandits ont finalement quitté la maison sans avoir malmené physiquement leurs victimes, la dame s'est effondrée au sol.

«Elle avait eu peur de mourir et suite à cela, ils ont connu des problèmes de couple qui les ont amenés au bord de la séparation», lit-on dans la preuve déposée au procès qui s’est déroulé en 2006 au palais de justice de Roberval.

Une lettre en prison

C’est pour ces crimes que Marc-Étienne Côté avait purgé sa peine de pénitencier entre 2007 et 2010. Durant son incarcération, il a d’ailleurs écrit une lettre à ses victimes, mais sa démarche n’avait pas convaincu l’équipe chargée d’évaluer son cas.

Extraits des rapports de la Commission des libérations conditionnelles

« Votre dossier comporte une bonne dose de violence si on considère le nombre significatif de condamnations que vous avez accumulées [...] depuis votre adolescence »

« Vous avez l’habitude de perdre la tête lorsque vous êtes intoxiqué [...] »

« Une partie importante de vos délits fut commise alors que vous étiez sous l’effet de l’alcool »

« Les dernières informations démontrent [...] une persistance de votre pensée criminelle, ce qui n’augure rien de bon lors de votre sortie »

« Vous vous êtes souvent bagarré dans [des débits de boisson] lorsque vous étiez en état d’ébriété »

« Votre discours trahit votre grande méfiance et votre adhésion aux valeurs carcérales »