Un «homme» parmi les enfants

TORONTO | À première vue, l’alignement des États-Unis au Mondial junior ne comporte aucune anomalie. Mais quand les joueurs de l’Oncle Sam foulent la glace, ça saute aux yeux.

L’attaquant américain Jordan Greenway est âgé de 19 ans. Jusque là, rien d’anormal. Mais sous la colonne «grandeur» et «poids», ses informations se lisent comme suit: 6 pi 6 po et 230 lb.

Chez les moins 20 ans, on peut dire que le contraste est frappant.

«J’ai toujours été plus grand que les autres, a expliqué Greenway, auteur du but de la victoire contre les Suisses, lundi. Mes deux parents sont très grands. Mon père mesure 6 pi 4 po et ma mère fait tout près de 6 pieds. Mon petit frère James mesure également 6 pi 4 po.»