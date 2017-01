Un motoneigiste recherché pour délit de fuite dans Chaudière-Appalaches

Un motoneigiste est recherché par la Sûreté du Québec (SQ) pour avoir fuit sans porter assistance après une violente collision avec une autre motoneige dans la région de Chaudière-Appalaches.

L’incident se serait produit dans la municipalité de Sacré-Cœur-de-Jésus vers 13h30 le 1er janvier sur le sentier balisé 540. À bord de sa motoneige bleue de marque Yamaha, l’homme recherché aurait percuté l’autre bolide en expulsant son conducteur à l’extérieur de la route, avant de prendre la fuite.



«Ce qu’on sait, c’est qu’après le choc, le plaignant s’est rendu lui-même à l’hôpital pour soigner ses blessures, a déclaré le sergent de la SQ, Stéphane Tremblay, en entrevue téléphonique. Il a obtenu congé un peu plus tard.»



Enquête ouverte



À sa sortie de l’hôpital, la victime d’une vingtaine d’années a porté plainte à la SQ, qui a ouvert un rapport d’évènement et lancé un appel à tous sur les réseaux sociaux afin de retrouver le fautif.



«Pour l’instant, on attend encore d’avoir plus d’informations, puisque nous n’avons pas beaucoup de détails», a avoué M Tremblay.

Le Code de la sécurité routière impose des sanctions de plusieurs centaines de dollars pour ce genre d’infraction, en plus d’un ajout possible de neuf points d’inaptitude au dossier, selon le contexte, et d’accusations éventuelles devant la justice.