[VIDÉO] Un garçon de 2 ans sauve son petit frère écrasé par une commode

Voici pourquoi il est important de toujours sécuriser vos meubles en les fixant au mur.

Deux jumeaux de deux ans, originaires de Salt Lake City en Utah, ont déjà connu toute une mésaventure qu’ils pourront raconter pour le restant de leurs jours.

Et le pire, c’est qu’ils en ont les preuves! Tout est sur vidéo, comme vous pouvez le voir plus bas.

Curieux et énergiques, Brock et Bowdy (qui sont âgés plus précisément de deux ans et demi) s’amusaient dans leur chambre à coucher quand ils ont décidé d’«explorer» leur commode.

Ils en ont ouvert les tiroirs et sont grimpés dedans. La suite est prévisible: le meuble à tiroirs a basculé par en avant, entraînant les deux bambins dans sa chute.

Bowdy joue les héros

Si Bowdy a eu le temps d’éviter le pire, Brock, lui, est resté coincé sous la commode.

Avant de réaliser que son frère était en danger, Bowdy a fait ce que tout gamin de son âge aurait fait, il a pris quelques instants pour jouer avec un fil électrique et pour grimper sur le meuble renversé.

Ce n’est qu’après une minute qu’il a eu conscience de la situation dangereuse dans laquelle se trouvait son frangin. Il a alors usé de toute sa force pour pousser la commode afin de libérer son frère.

Endormie, la mère des deux enfants, Kayli Shoff, a constaté à son réveil que le meuble reposait par terre. Curieuse, elle a ensuite consulté la vidéo de surveillance pour comprendre ce qui avait bien pu se passer. Elle a bien sûr été ébahie de connaître la tournure des événements.

«Nous avons fixé la commode au mur évidemment», a expliqué Mme Shoff. «Nous voulons mettre en garde que ce genre d’accident arrive et nous ne le souhaitons à aucun parent», a-t-elle ajouté.

La vidéo de surveillance :

-Avec la collaboration de TVA Nouvelles