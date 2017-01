18 événements québécois qui fêtent leurs 20 ans en 2017

Quoi de mieux que de commencer une nouvelle année en prenant un coup de vieux? Rien, bien sûr.

Vingt belles années se sont écoulées, déjà, depuis la mythique 1997. Question de nourrir votre dépendance à la nostalgie, voici votre dose quotidienne... 18 événements phares de l'histoire du Québec qui souffleront 20 bougies cette année.

1. Jacques Villeneuve est couronné champion du monde de Formule 1 et ne chante pas encore. Par contre, il est blond.

2. Lise Thibault devient lieutenant-gouverneur du Québec. Avec 20 ans de recul, on peut évidement confirmer que c’était une mauvaise idée.

3. Le collaborateur au Sac de chips Frédéric Guindon perd sa virginité.

4. Gilles Duceppe est élu chef du Bloc Québécois. Il porte aussi un bonnet et tout le monde rit de lui.

5. Claire Lamarche est victime d’une chute de pression et s'évanouit durant le débat des chefs de la campagne électorale fédérale. Jean Chrétien finit par remporter l’élection.

6. Le film Les Boys, qui allait devenir un classique, prend l’affiche, permettant ainsi au Québec de devenir le seul endroit au monde où Titanic n’est pas le film le plus lucratif de l'année.

7. Parlant de Titanic, Céline Dion devient officiellement la plus grande star au monde en interpretant la chanson thème du film.

8. Le salaire minimum passe à 6,80$ de l’heure.

9. L'émission Un gars, Une fille fait son apparition sur les ondes télévisuelles.

10. Father on the go de Kevin Parent remporte le prix de Chanson de l’année au gala de l’ADISQ.

11. Le prénom de garçon le plus populaire est Samuel. Celui de fille est Camille.

12. L’album La force de comprendre de Dubmatique est lancé.

13. Le gouvernement péquiste de Lucien Bouchard envoie 1500 médecins et 4000 infirmières à la retraite. On en parle encore à ce jour.

14. Marie-Soleil Tougas et Jean-Claude Lauzon décèdent tragiquement dans un accident d’avion.

15. Mario Tremblay dit ciao au Canadien.

16. Un accident d'autobus cause le décès de 43 personnes à Saint-Joseph de la Rive, dans la région de Charlevoix.

17. Le collectif Bran Van 3000 lance son premier album.

18. Marilou avait 7 ans et n’était pas encore connue.