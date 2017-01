10 albums québécois qui auront 30 ans en 2017

Parfois difficile de croire que certains de ces albums québécois sont trentenaires en 2017.

Même si les années 80 sont parfois considérées comme un désert musical, l’année 1987 a tout de même réussi à produire des albums québécois dont les chansons sont encore fredonnées.

Incognito - Céline Dion

Avec cet album, Céline Dion n’était plus la petite fille qui a chanté pour le pape... Produit par Aldo Nova, cet album fait découvrir un nouveau son au public. En plus de la pièce-titre, on se rappelle du succès Lolita(Jamais trop jeune pour aimer).

Un trou dans les nuages - Michel Rivard

En plus du prix du microsillon de l’année à l’Adisq, Rivard se méritera, avec cet album, le Grand Prix du disque de la Chanson Française de l'Académie Charles-Cros.

Closer together - The Box

1987 était une grosse année pour The Box, qui s'était mérité le Félix du groupe anglophone de l'année au Gala de l'Adisq.

Claude Dubois - Dubois

Bien avant son émission de télé-réalité et ses déboires au volant, Dubois nous proposait alors un album éponyme contenant les pièces Ti-Loup, Tu peux pas et Comme un voyou en duo avec Martine St-Clair.

Pierre Flynn - Le parfum du hasard

Un premier album solo pour Pierre Flynn après avoir été le chanteur-pianiste de la formation Octobre. L'extrait Sur la route rendait hommage à la beat generation et ses rêves de grandeur.

Pierre Bertrand - Espérance

Un autre Pierre, lui aussi membre d’un groupe-phare des années 70 (Beau Dommage), y allait d’un album solo en 1987.

Francine Raymond - Francine Raymond

Alors que son conjoint de l'époque, Pierre Bertrand (voir ci-haut), chantait la même année Vivre et laisser vivre, Francine Raymond entonnait de vive voix son succès Vivre avec celui qu'on aime, dont les paroles furent écrites par Luc Plamondon.

Marie-Denise Pelletier - À l’état pur

Encore aujourd’hui, les pièces Pour une histoire d’un soir et Tous les cris, les S.O.S. de ce deuxième album de Marie-Denise Pelletier sont l'objet de performances hautement relevées lors des soirées karaoké.

Madame - Eldorado

Au cours des années 80, ce trio n’hésitait pas à mettre les guitares de l'avant comme à la belle époque de Dutronc alors que plusieurs contemporains n'en n'avaient que pour les synthétiseurs feutrés.

Rock et Belles Oreilles - The Spectacle

Avant leurs 13 comeback, les gars de RBO lançaient ce long-jeu avec certains numéros qui auraient du mal à composer avec la censure ambiante (le sketch du sidéen).

Fait à noter: RBO a parodié presque tous les artistes de cette liste.