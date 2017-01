CARRIER, Valéda Vallières



À l'Hôpital de St-Georges de Beauce, le 30 décembre 2016, à l'âge de 89 ans et 28 jours, est décédée entourée de l'amour des siens, dame Valéda Vallières épouse de monsieur Marc Carrier et fille de feu Cyprien Vallières et de feu Marie Côté. Elle demeurait à Lac-Etchemin, autrefois de St-Luc, Bellechasse. La famille recevra les condoléancesjeudi le 5 janvier 2017 de 19h à 21h, vendredi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial sous la direction de laElle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Michel (Margaret Corr), Micheline (Rolland Brochu), Lise (Camille Aubé); ses petits-enfants qu'elle aimait tendrement : Michel JR (Jennifer Hogeveen), Melissa (Jason Cseke), Matthew (Jennifer Cook), Marty (Erika Pleli) et Mary Ann Carrier (Jason Gerald Uimonen), Myriam (Yannick Roberge), Francis, Antoine (Julie Fauchon) et Marie-Catherine Brochu, France (Gaétan Leblond), Josée (Patrick Labonté), Mélanie (Stéphane Montminy) et Johanne Aubé (Sébastien Pépin) ainsi que ses 24 arrière-petit-enfants. Elle était la sœur de : Mathilde (feu Rosaire Côté), feu Joseph (Dolorosa Poulin), feu Alfred (feu Yvonne Asselin), feu Alyre (feu Alexandrine Picard), feu Rosaire (Aurore Rousseau), feu Hervé (Marguerite Pilote), feu Henri (feu Cécile Maheux), feu Céleda (feu Armand Rousseau), Adrienne (feu Emygdius Jacques, feu Lorenzo Grenier) et feu Rosa (feu Emile Pilote). De la famille Carrier, elle était la belle-sœur de : Françoise (feu Alyre Leblond), feu Yolande (feu Philippe Mercier), Marcienne (feu Lucien Leclerc, feu Dominique Morissette), feu Colette (feu Hervé Rouillard, feu Fernand Corriveau), feu Paul-Eugène (Georgette Roy), feu Lilianne (feu Maurice Roy), feu Joseph-Emile (Anita Nadeau), Marcel (Micheline Gourde) et Philippe (Ginette Lessard). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au Foyer La Villa des Etchemins où elle a vécu ses cinq derniers mois, ainsi qu'au personnel du 2e étage de l'Hôpital de St-Georges pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de St-Luc où à la fondation des maladies du Cœur 4715, avenue des Replats, bureau 261 Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire