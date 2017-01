LABRECQUE, Normand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 décembre 2016, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédé monsieur Normand Labrecque époux de madame Carmelle Godbout. Il demeurait à Saint-Henri autrefois d'Honfleur, Bellechasse. La famille recevra les condoléances à la salle dude 10h30 à 13h45.Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium de Saint-Henri. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Mario (Lyne Goulet), Richard (Clémence Asselin), France (Gérald Blais), Sonia (Bruno Caron), Nancy (Raymond Drouin); ses petits-enfants: Steeve Asselin, Stéphanie, Paméla, Marie-Pier, Maxime et Jason Blais, Jessica Labrecque Caron, Mary-Eve, Carol-Ann et Annabel Caron, William et Alex Drouin ainsi que ses arrière-petits-enfants: Léa, Jake, Amelya, Kelly et Haiden. Il était le frère de: feu Simone (feu Alphonse Godbout), feu Thérèse (feu Roland Berman), feu Madeleine (feu Daniel Chabot), feu Fernand, Nelson (Lise Brochu), Normande (Guy Gosselin), Benoît (Claire Breton), feu Francine (André Guillemette), Diane (Gérard Godbout), Agathe (Claude Turcotte), Françoise (André Lacroix), Alphonse (Nicole Dutil), Darquise (Gabriel Labrecque), Jacinthe (Gilles Morin) et Marcelle (Gaétan Godbout). De la famille Godbout, il était le beau-frère de: feu Edmond (feu Georgette Girard), feu Lucien (Madeleine Laflamme), feu Maurice (feu Juliette Dutil), Julienne (feu Edgar Aubé), Jaqueline (Amédée Roy), feu Gabriel (Carmen Théberge), Thérèse (Rosaire Lachance), Monique (Robert Lachance), Gervaise (Marcel Jacques) et Dominique (feu Monique Leroux). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la Maison FunérairePour transmettre vos messages de condoléances à la famille voici notre adresse courriel: