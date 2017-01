ROYER, Marie-Claire Leclerc



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 30 décembre 2016, à l'âge de 96 ans et 4 mois, est décédée madame Marie-Claire Leclerc, épouse de feu monsieur Lucien Royer. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances auà partir de 13 h 30, suivi d'Madame Leclerc laisse dans le deuil son fils Jean-Marc (Marie Labrecque); son petit-fils Jean-François; ses arrière-petits-enfants : William et Myriam. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Adrienne (feu Charles-Auguste Rivard), feu Rose-Aimée (feu Albert Dérome), feu Marie-Paule, abbé Claude, Rolande (Yves Légaré), feu Yves (feu Geneviève Genest), feu Simone (feu Raymond Huot), feu Jules (feu Élodie Piché), feu Albert, feu Léonidas, feu Agnès (feu Lucien Hardy); feu Raoul Royer (feu Marie-France Patterson), feu Paul-Émile, feu Egide (feu Jacqueline Jacques), feu Gérard (feu Yvonne Crête), feu Benoit (feu Marguerite Welsh), feu Bibiane (feu Lucien Walsh), feu Hermance, feu père Maurice. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3.