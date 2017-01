PARENT, Laurette Nadeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 décembre 2016, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Laurette Nadeau, épouse de feu monsieur Grégoire Parent. Elle demeurait à Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Esther (feu Gaston Bélanger), Marie (Denis Tremblay), Angéline, feu Jude, Judith (Denis Dion), Odette (Murray Crowell), Cécile (André Poirier), Johanne (Steeve Van Cleemput), Léo (Micheline Valois), Julie (Armando Carmona), Monique (Marc Lavigne) et Isabelle (Patrick Bélisle); ses petits-enfants : Marc (Nathalie Simard), Linda, Pierre-Claude (Diana Torres), William (Sabrina Girard), Katherine (Jean-Michel Leclerc), Charlotte, Bryan, Axel, Anthony, Roberto, Bénédict et son arrière-petit-fils Grégory; ses frères et soeurs : Anne-Marie (feu Jean-Luc Nadeau), André (Claudette Genest) et Thérèse (Michel Paradis). Elle est allée rejoindre : feu François, feu Jean-Paul, feu Hervé, feu Léo et feu Marcel. Elle laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-soeurs de la famille Parent: feu Benoit, feu Dominique, feu Françoise, feu Clothilde, feu Louis-Philippe s.m, feu Guy (Émilienne Mercier), Albert (Florence Turgeon), Paul-Eugène, Albertine (feu Narcisse Gariepy), feu Agathe, feu Marcel et Élizabeth; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Pavillon Parent de Saint-Isidore et le personnel du 5e étage, unité de courte durée gériatrique (UCDG) de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 6 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 7 janvier à compter de 9h.