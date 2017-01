CLOUTIER, Monique Gagnon



Au centre d'hébergement Christ-Roi, le 23 décembre 2016, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Monique Gagnon, épouse de feu monsieur Pierre Cloutier, fille de feu monsieur Lionel Gagnon et de feu dame Jeanne Garon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra vos condoléances à compter de 10 heures. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Guy, Gilles (Anne Cloutier), Michel, Thomas (Martine Chabot), Marie-Pier, Caroline (Robert Coveney); ses frères et soeurs: feu Jeannine (feu Philippe Samson), feu Marthe (feu Jean Thibodeau), feu Guy, (Madonne Guénette), Noëlle (feu Antoine Keyser), feu Maurice (Claude Ducharme), feu Lucille (feu Éloi Rioux), Céline (feu Jacques St-Laurent), Paulette (feu Michel Tessier); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Jacques (Monique Millette), Huguette (André Gilbert), feu Michelle (feu Noël Mainguy), Louis (Louise Paquette), Denis (Nicole Gagnon), Maryse (Louis Guy Lemieux); ses petits-enfants: Sophie, Alex; Stéphanie, Gabrielle; Danielle (Patrick San Marco), Jennifer, Michelle-Monic; Valérie (Louis Denhez), Catherine, Élizabeth; ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD Christ-Roi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, QC, G1S 3G3.