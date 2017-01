BÉLANGER, Gaétan



Au CHSLD Domaine St-Dominique, le 27 décembre 2016, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gaétan Bélanger, époux de feu Pauline Soucy, fils de feu madame Rose Anne Rheault et de feu monsieur Réal Bélanger. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11 h à 13 h.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Anita (feu Georges Thomson), Roger (feu Jeannine Jacques), Bergerette, Louise (Ulysse Pelletier), Paul (Rosie Painchaud), Bertrand (Pauline Bouffard) et Sylvie (François Vennes); ses belles-sœurs : Nicole Soucy (André Gadoury), Micheline Soucy (feu Maurice Chabot) et Suzanne Pelletier (feu Fernand Soucy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa conjointe Pauline et son fils Martin; ses frères Denis et Yvon Bélanger (Ghislaine Théberge), ainsi que sa sœur Hélène (feu Jean Guy Picard). La famille tient à remercier le personnel du quatrième étage du Domaine St-Dominique pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Éducaide, téléphone: 418 651-8990, site web: www.educaide.ca, un organisme qui a pour mission de prévenir le décrochage scolaire. Des formulaires seront disponibles sur place.