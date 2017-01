GAGNON RACINE, Françoise



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 21 décembre 2016, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Françoise Racine, épouse de Feu Lucien Gagnon. Fille de Feu Alfredo Racine et de Feu Maria Bernard, elle demeurait à Québec. Outre son conjoint et son fils: Jean-Pierre, tous deux décédés, elle laisse dans le deuil sa fille: Cécile (Jacques Thibault); son frère: Laurent; ses soeurs: Cécile, Paulette (Auguste Mockle), Rita (Joseph Lewin); sa belle-soeur et beaux-frères décédés ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagnon, ses neveux et ses nièces. Elle laisse aussi dans le deuil ses trois grandes amies: Claire, Huguette et Annette, ses amies de L'Atrium ainsi que tout le personnel, en particulier le personnel soignant et le personnel de la salle à dîner. La famille recevra les condoléances au:de 13h à 14h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial à son médecin de famille, à un cardiologue, à deux gérontologues et au personnel des soins palliatifs de l'hôpital l'Enfant-Jésus. Toutes ces personnes ont fait la différence et ont rendu sa fin de vie, douce, sereine et sans douleur. Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec au département des soins palliatifs de l'hôpital l'Enfant-Jésus (Local E-1152 10, rue de l'Espinay Québec (Québec) G1L 3L5 Canada Téléphone: 418 525-4385). Des formulaires de don seront disponibles sur place au moment des condoléances au Complexe funéraire. Pour rendre hommage à Mme Racine, nous vous invitons à visiter notre site Internet: www.dignitequebec.com