RANCOURT, Thérèse Lacroix



Au Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain, le 31 décembre 2016, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Thérèse Lacroix, épouse de feu monsieur Donat Rancourt, fille de feu monsieur Romuald Lacroix et de feu madame Marie-Reine Pelletier. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera vendredi, jour des funérailles, de 9 h à 10 h 45 au centre commémoratifL'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial, rue du Fargy. Madame Lacroix était la soeur de feu Jean-Marie (Irène Fortin), Marguerite (Lucien Théberge), feu Madeleine (Gérard Dostie), feu Hélène (feu Jacques Veilleux), Sr Hermine, s.m.n.d.a, feu Guy (Thérèse St-Louis), feu Jacques (Laurette Bégin), feu Sr Pauline, s.s.c.m, feu Joseph (Éliette Bédard), Sr Cécile, s.s.c.m, Robert (Micheline Beaupré) et feu Paul-André. Elle était la belle-sœur des membres de la famille Rancourt : feu Lucette, feu Bertrand (Jacqueline Lafleur), feu Floriane et feu Bernard. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour le support et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de La Nativité de Notre-Dame, 25, avenue du Couvent, Québec, Qc G1E 6R9 (418 661-6985)