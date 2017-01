RATTÉ, Gaston



Au CHSLD Côté Jardins, le 27 décembre 2016, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Gaston Ratté, époux de feu madame Thérèse Lafrance, fils de feu madame Marie-Blanche Bélanger et de feu monsieur Félix Ratté. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence du corps aule vendredi 6 janvier 2017 de 19 h à 21 h 30 et samedi 7 janvier 2017 de 9 h à 13 h 30.L'inhumation du corps se fera au Mausolée du cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Céline ( feu Alexandre Paradis, Vital Thiboutot), Huguette (feu Robert Dion, Joséphel Cloutier), feu Gaston Jr (Ginette Gosselin), Danielle (Gilles Hudon) et Lucie (Benoît Bédard); ses petits-enfants et leur conjoint : Manon, Jean-Pierre, Stéphane, Pascal, Yves, Serge, Pierre-Luc, Vincent et Valérie; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Félix, Jeanne-D'Arc (feu Florian Bélanger), Marcel (feu Pierrette Hudon), Lucien (Line Genest), Raymond (Dona Rewoski), feu Roger (feu Marie-Claire Boulé), Camille (Denise Therrien), feu Thérèse (feu Laurent Villeneuve), Madeleine (Roger Lamontagne), feu Gilles (Micheline Côté) et Lucille Drolet. Il est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lafrance, sa belle-sœur : Mariette Guay ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côté Jardins pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294. www.societealzheimerdequebec.com. . Des formulaires seront disponibles sur place.