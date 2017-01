GIRARD, Ghislaine Couillard



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 27 décembre 2016, à l'âge de 78 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, dame Ghislaine Couillard, épouse de monsieur Marcel Girard. Elle était retraitée de l'Assurance Automobile du Québec (SAAQ) et elle est allée rejoindre son père monsieur François Couillard, sa mère dame Marie Lily-Anne Bélanger, son frère Claude ainsi que sa soeur Huguette. Elle demeurait à St-Émile (Québec).La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Marcel Girard; son fils Michel Couillard (Jeannine Beaulieu) et sa fille France Girard (Claude Labrie); ses petits-enfants: Roxanne Brittle (Thierry Legault), Florence Couillard et Eric Labrie (Amélie Laverrière); ses arrière-petits-enfants adorés: Laurie et Zakary Legault; ses soeurs: Nicole (feu Roger Paquin) et Francine (Gilles Baribeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Girard: Joachim (Suzanne Imbault), Eudore (Fernande Toulouse), Paul-Henri (Rosaline Marier), feu Jean-René (Diane Trépanier), Antoine (Diane Vandal), Marguerite (feu Georges Audet), Claire (Cyril Boivin), Louis-Léon (Jeanne Villeneuve), Elisabeth (Noël Mailloux) et Jean-Marc; ses filleuls: feu Guylaine Girard et Claudia Poulin ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du CHU de Québec, St-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.