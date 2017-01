GRENIER, Rose-Anna Proteau



Au Centre d'Hébergement St-Augustin, le 2 janvier 2017, à l'âge de 99 ans et 2 mois, est décédée madame Rose-Anna Proteau, épouse de feu monsieur Arthur Grenier. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 12 h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod Robert. Madame Proteau laisse dans le deuil ses enfants : Jacques, Huguette (Gérald Paradis), Claude (Geneviève Boucher), Jean et France ; ses petits-enfants : Chantal, Marie-Josée, Audrey, Roxane, Michelle, Kim et Jonathan ; ses arrière-petits-enfants : Jordan, Tommy et Émily ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du 2ème étage du Centre d'Hébergement St-Augustin pour l'amour, le support et les bons soins apportés. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Centre d'Hébergement St-Augustin, 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, Québec, Qc, G1C 1Z2 (418 667-3910)