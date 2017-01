5 séries primées à voir cet hiver

Plusieurs séries étrangères primées, qui ont attiré des millions de téléspectateurs de l'autre côté de la frontière, débarquent au Québec en version française. Voici cinq séries à succès que vous pourrez dévorer cet hiver.

Westworld ( version française )

Photo courtoisie

Aux États-Unis, on parle de cette série, qui navigue entre le western d'époque et la science-fiction, comme le nouveau Game Of Thrones. Les critiques ont encensé l'émission, dont l'action se déroule dans un parc d'attractions futuristes où vivent 2000 habitants. Des clients fortunés ont le droit de tout y faire et d'assouvir leurs besoins.

Super Écran, dès le 9 janvier, 22 h

Younger ( version française )

Mettant en vedette entre autres Hilary Duff, Sutton Foster et Debi Mazar, Younger, une comédie, raconte l’histoire d'une mère de famille célibataire qui décide de retourner sur le marché du travail après 15 ans d'absence. Pour y arriver, la femme de 40 ans se fera passer pour une femme de 26 ans... les péripéties rigolotes sont au rendez-vous! La chaîne Max diffusera les saisons 1 et 2 en continu.

Max, dès le 12 janvier, 21 h

Slasher : Le Bourreau

Photo courtoisie

Elles sont plus rares, mais oui, il existe des séries d'horreur pour les amateurs du genre. Le Canadien Aaron Martin a écrit Slasher, qui comprend huit épisodes de 30 minutes. On y raconte l'histoire de Sarah Bennett (Kathie McGrath), qui retourne vivre dans la maison de ses parents, sauvagement assassinés un soir d'Halloween. Elle tentera de percer le mystère pour arrêter le tueur avant qu'il ne la cible.

AddikTV, dès le 13 février, 21 h

The Catch ( L'appât )

Photo courtoisie

L'appât, version française de The Catch, débarque à TVA le 19 janvier, à 21 h. Le réseau diffusera les dix épisodes de la première saison. Le drame policier dresse le portrait d'une détective privée, qui sera victime d'une arnaque financière par son ex-fiancé. Elle est campée par Mireille Enos (The Killing, World War Z), tandis qu'on trouve aussi au générique Peter Krause (Six Feet Under). Regardé par 7 millions d'Américains, The Catch est diffusé depuis mars 2016 sur ABC, et à CTV au Canada.

TVA, dès le 19 janvier, 21 h

Orange Is The New Black

Photo courtoisie

Une des séries les plus regardées de Netflix est présentée depuis hier, 21 h, sur la chaîne Max, qui diffuse la première saison de 13 épisodes, et la deuxième, au printemps. L'histoire, qui se déroule dans un univers carcéral féminin, est tirée du livre autobiographique du même titre. À mi-chemin entre la comédie et le drame, Piper Kerman y raconte ses 15 mois passés en prison après avoir été impliquée dans un trafic de drogue. La 4e saison est présentement en cours sur Netflix, et on sait qu'il y aura sept saisons au total. La série a été primée de nombreuses fois, entre autres au Critic's Choice Award, en plus d'être nommée au Golden Globes.

Max, mercredi, 21 h