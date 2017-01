CHABOT, Délina Pelchat



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 1er janvier 2017, est décédée, à l'âge de 95 ans et 6 mois, Madame Délina Pelchat, épouse de feu Pierre Chabot. Elle était la fille de feu Charles Pelchat et de feu Edmire Jolin. Elle demeurait à Buckland, Bellechasse. La famille recevra les condoléances aule vendredi 6 janvier 2017 de 19 h à 22 hjour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 8 h 30.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucienne (feu Cyrille Brochu, feu Raynald Vaillancourt), Irène (Louis-Philippe Boutin), Jean-Paul, feu Jacqueline (Sylvain Deroy), Hervé (Sylvie Pouliot), Germain (Chantal Fortin), Guylaine (Pierre De Repentigny) ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petite-fille Mia. Elle était la soeur de feu Léona, feu Rose-Alma, feu Bertha, feu Marie-Blanche, feu Almoza, feu Léon, feu Georges, feu Emile et la belle-sœur de feu Henri Chabot. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse 82, boul. Bégin Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :