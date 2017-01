DUCHESNE, Monique Doiron



À sa résidence, le 24 décembre 2016, à l'âge de 79 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée dame Monique Duchesne, épouse de monsieur Michel Doiron, fille de feu Léopold Duchesne et de feu Émilie Roy. Elle était native de Ste-Monique les Saules.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.et de là au mausolée du cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Michel Doiron; sa fille: Caroline (André Marois); les enfants de son gendre: Audrey (David Ross) et Mélanie (Sébastien Verret) ainsi que leurs jeunes enfants; ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (Huguette Prévost), feu Rolande (feu Guy Neault), feu Pierre (feu Monique Breard), Madeleine (Alfred Turcotte), André (Liliane Giguère), Jacques (feu Nicole Carpentier, Francine Carpentier), Gérard (Pierrette Tremblay). Elle est allée rejoindre ses beaux-parents feu Béatrice Demeules et feu Edgar Doiron. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Doiron; Micheline (Jean-Paul Marchand), Yves (feu Denise Lajeunesse), Denise (Gaston Plante), Thérèse (Serge Gervais), Francine, Richard, Gaétan et feu Jacques, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc, G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387.