BACON, Edith



À Québec, le 14 décembre 2016, à l'âge de 35 ans, est décédée madame Edith Bacon, conjointe de monsieur Daniel Bujold, fille de madame Nicole Goulet et de monsieur Yvon Bacon. Elle demeurait à Québec, native de Saint-Tite-des-Caps.Outre son conjoint et ses parents, elle laisse dans le deuil sa fille Justine; sa soeur Annie (Tony Verreault), son frère Jean-François (Audrey Poulin- Juneau); son beau-père: Jean Bujold (Johanne Vincent), sa belle-mère Céline Denis (Jacques Montpas) ainsi que plusieurs neveux, nièces: Raphaël, Eliza, Amélia, Bryan et Arianne; oncles, tantes, cousins, cousines; les familles Bujold, Denis et Vincent; ami(e)s et ses collègues de travail. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 6 janvier 2017 de 19h à 22h etde 9h à 12hL'inhumation se fera par la suite au cimetière St-Tite-des-Caps. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc Téléphone : 418 682-6387 Site web : fmcoeur.qc.ca, ou par des offrandes de messes. Des formulaires seront disponibles sur place.