GAGNON, Thérèse Masson



À l'Hôpital Hotel-Dieu de Québec, le 24 décembre 2016, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Thérèse Masson, épouse de feu monsieur René Gagnon, fille de feu monsieur Henri Masson et de feu madame Blanche Bourassa. Elle demeurait à Trois-Rivières, autrefois à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléancesà partir 10 h,sous la direction duMadame Masson laisse dans le deuil, sa fille Nancy (Philippe Brouillette); ses petits-enfants: Maélie et Koraly. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Gisèle (feu Fernand Chevalier), Rachel (feu André Chevalier), Gilles (feu Thérèse Petitclerc), feu Lise (feu Gérard Thibault), feu Jean-Paul. Elle laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagnon, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Les Diabétiques de Québec, 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 12, Québec, Qc, G1W 2K7.