POULIOT, Charles Henri



À son domicile, le 26 décembre 2016, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédé monsieur Charles Henri Pouliot, époux de madame Pierrette Thibault, fils de feu madame Marie-Rose Gendreau et de feu monsieur Joseph Pouliot. Il demeurait à Saint-Raymond.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 15h à 17h00.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants : Céline (Guy Leblanc), Serge; ses petits-enfants : Maxime, Audréane et Keven; ses frères et sœurs : feu Robert (feu Liliane Lavoie), feu André (Gisèle Lantaigne), feu Jean-Louis (Denise Bernier), René (Denise Marcoux), Denise (Jean-Guy Chabot), Pierre, feu Pauline, Claudette, Raymond (Pierrette Mainville), feu Léo, feu Lucien; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Lucienne (feu Alfred Marcoux), feu Jeannette (feu Maurice Bédard), Cécile (feu Georges Drolet), feu Marcel (feu Gemma Côté), feu Rita (feu Jean-Paul Verret), Roger (Thérèse Plante), feu René (feu Mable Hughes), feu Gaston (feu Yvette Poitras), feu Yvette (feu Gérard Verret), Maurice (Noëlla Cyr), Aline (feu Lucien Côté), Raymonde (Jacques Simard), Gérard (Aline Mercier), Claude (Yvette Mercier), Lucien (Lise Jolin), de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier, les infirmières de soins à domicile du CLSC de St-Raymond pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, Bureau 104, Montréal, (Québec), H1N 1C1, téléphone: (514) 287-7400, sans frais : 1 888 POUMON-9 (1 888 768-6669), télécopieur : (514) 287-1978Courriel: info@pq.poumon.ca, http://www.pq.poumon.ca/. Des formulaires seront disponibles sur place.