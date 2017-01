LANTEIGNE, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 décembre 2016, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Claude Lanteigne, conjoint de madame Denise LeBouthillier, fils de madame Leona Leblanc et de feu monsieur Wilfred Lanteigne. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe et sa mère, son fils Darrell (Tonya Bell); ses petits-enfants : Kassidy-Marie et Connor; ses frères et soeurs : Gildas (Rosanna Savoie), Roger (Pierrette Chaput), Guillaume (Charlotte Ward), Claudia (Valmont Landry), Marie-Jeanne (Patrice Theriault); le fils de sa conjointe : Guy; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille LeBouthillier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h.Un merci spécial aux médecins et au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur professionnalisme, leur dévouement et les bons soins apportés à Claude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél.: 418-387-1230, site web: www.alzheimerchap.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place au salon.