LEFEBVRE, André



À son manoir, le 30 décembre 2016, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédé Monsieur André Lefebvre, époux de feu Madame Noëlla Lefort, fils de feu Madame Ida Huot et de feu Monsieur Adrien Lefebvre. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: André (Hélène Dussault), feu Yvon (Denise Leblanc) et Louise (Yves Cardemone); ses petits-enfants: Martin (Sonia Labbé), Vincent (Valérie St-Pierre), Joanie, Alexe, Pénélope, Émilie et Simon (Marie-ève Lefebvre); ses arrière- petits-enfants: Charles, Laura, Philippe, William, Liam et Abigaelle; ses frères et ses soeurs: Pierrette, feu Marcel, Gérard, Pierre, feu Gilles, Yvette, Nicole, Suzanne, Lucille et Simone, ainsi que ses beaux-frères et ses belles-soeurs. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(es). La famille tient à remercier Pierrette et sa famille pour leur support à Monsieur Lefebvre.