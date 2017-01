MAHEUX, Anna-Marie



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 18 décembre 2016, à l'âge de 97 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, dame Anna-Marie Maheux, fille de feu monsieur Simeon Maheux et de feu dame Marie Pomerleau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Lucia Pelletier (feu Napoléon) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs: Élise (Hilaire Boutin), Napoléon (Ernestine Allen), Maria (Philias Roy), Béatrice (J.B. Rhéaume), Andréa (Léonie Ferland), Léopold (Madeleine Pomerleau), Sr. Lucienne, Louis-Philippe (Valéda Cliche, Jeanne Thibodeau), et Gérard (Aline Borgia). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Auberivière, 401, rue St-Paul, Québec (Qc), G1K 3X3, tél. :418-692-4248.